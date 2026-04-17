Avustralya Enerji Krizine Karşı 50 Petrol Tankeri Yola Çıktı

17.04.2026 11:59
Başbakan Albanese, Orta Doğu gerilimi nedeniyle enerji krizine önlem olarak petrol tankeri gönderdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Orta Doğu'daki geriliminin yol açtığı enerji krizine karşı önlem amacıyla petrol taşıyan 50 tankerin ülkesine doğru yola çıktığını bildirdi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bulunan ve ülkenin yakıt ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan petrol rafinerisinde dün çıkan yangın sonucu Malezya ziyaretini yarıda kesen Albanese, Avustralya Yayın Kuruluşuna (ABC) açıklamalarda bulundu.

Albanese, küresel enerji krizine karşı yakıt tedarikini güçlendirmek amacıyla petrol taşıyan yaklaşık 50 tankerin ülkesine doğru yola çıktığını açıkladı.

Yaptırım uygulanan Rusya veya İran'dan petrol satın almayı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna Albanese, "Yaptırımlarımız halen yürürlükte." yanıtını verdi.

Albanese, Orta Doğu'daki gerilimin küresel ekonomi üzerinde "yıkıcı bir etki" yarattığını ve bundan ülkesinin de "muaf" olmadığını kaydederek, "Bu, pek çok değişkenin devreye girdiği çalkantılı bir dönem." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile önemli ilişkilere sahip olduklarını aktaran Albanese, "Tüm liderlere saygıyla yaklaşıyorum. (ABD Başkanı Donald) Trump ve yönetimi ile yapıcı ilişkiler yürütüyoruz, bunu Avustralya'nın ulusal çıkarları doğrultusunda yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Petrolün, Brunei ve Güney Kore'den temin edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

