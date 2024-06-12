Avustralya, Gazze'deki insani yardımlar için ek fon taahhüdünde bulundu

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KANBERRA, 12 Haziran (Xinhua) -- Avustralya hükümeti Gazze'deki insani yardımlar için ek fon taahhüdünde bulundu.

Federal hükümet Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da çatışmalar devam ederken Dünya Gıda Programı'nın Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamasına yardım etmek üzere 10 milyon Avustralya doları (6,6 milyon ABD doları) tutarında ek kaynak sağlayacağını duyurdu.

Gazze'deki insani krizle ilgili uluslararası bir konferansta Avustralya'yı temsil eden Dışişleri Bakanı Penny Wong, Uluslararası Kalkınma Bakanı Pat Conroy ve Gençlik Bakanı Anne Aly, fonun hayat kurtarıcı gıda yardımlarında kullanılacağını kaydetti.