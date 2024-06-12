Avustralya, Gazze'deki insani yardımlar için ek fon taahhüdünde bulundu - Son Dakika
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Avustralya, Gazze'deki insani yardımlar için ek fon taahhüdünde bulundu

Avustralya hükümeti, Ortadoğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle Dünya Gıda Programı'nın Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamasına yardım etmek amacıyla 10 milyon Avustralya doları tutarında ek kaynak sağlayacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Uluslararası Kalkınma Bakanı Pat Conroy ve Gençlik Bakanı Anne Aly, fonun hayat kurtarıcı gıda yardımlarında kullanılacağını belirtti.

12.06.2024 09:28
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KANBERRA, 12 Haziran (Xinhua) -- Avustralya hükümeti Gazze'deki insani yardımlar için ek fon taahhüdünde bulundu.

Federal hükümet Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da çatışmalar devam ederken Dünya Gıda Programı'nın Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamasına yardım etmek üzere 10 milyon Avustralya doları (6,6 milyon ABD doları) tutarında ek kaynak sağlayacağını duyurdu.

Gazze'deki insani krizle ilgili uluslararası bir konferansta Avustralya'yı temsil eden Dışişleri Bakanı Penny Wong, Uluslararası Kalkınma Bakanı Pat Conroy ve Gençlik Bakanı Anne Aly, fonun hayat kurtarıcı gıda yardımlarında kullanılacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Avustralya, Gazze'deki insani yardımlar için ek fon taahhüdünde bulundu - Son Dakika

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