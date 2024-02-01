Avustralya, İsrail\'in askeri teçhizat taleplerini onaylamada yavaş davranıyor

Avustralya'nın, Gazze Şeridi'ne saldırıları süren İsrail'in talep ettiği askeri teçhizat satışına ilişkin onayları ağırdan aldığı aktarıldı.
ABC News'e konuşan ve ismi açıklanmayan Avustralya'daki savunma endüstrisi yetkilileri, "Gazze'deki savaş devam ederken İsrail'le ilgili her konuda kasıtlı bir 'yavaşlama' yaşanıyor gibi görünüyor." dedi.
Yetkililer, Albanese hükümetindeki hiç kimsenin İsrail'e askeri teçhizat satışlarını onaylıyor veya reddediyor gibi görünmek istemediğini belirtti.
Avustralya'nın silah ihracatının ruhsatlandırma sürecine aşina yetkililer ise başvuruların değerlendirilmesine ilişkin gecikmelerin tam olarak nerede meydana geldiğini belirlemenin zor olduğunu aktarırken, Dışişleri Bakanı Penny Wong'un söz konusu gecikmelerden kısmen de olsa sorumlu olduğuna inandıklarını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Wong'un sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
Savunma Bakanlığının İsrail'in askeri teçhizat alımına ilişkin başvurularını yanıtsız bıraktığı iddiası
Haberde, ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Savunma Bakanlığına askeri teçhizat alımı için İsrail makamlarınca yapılan çok sayıda başvurunun yanıtsız kaldığı ileri sürüldü.
Savunma Bakanlığı sözcüsü, Avustralya'nın silah endüstrisi için sıkı bir ihracat kontrol mekanizması olduğunu savundu.
Sözcü, hükümetin, Gazze'deki çatışmalar başladığından bu yana İsrail'e silah temin etmediğini daha önce açıkça belirttiğini ve söz konusu ülkeye son beş yıldır silah satışının gerçekleşmediğini kaydetti.
Haberde, İsrailli diplomatların konuyu Avustralyalı yetkililerle görüştüğü vurgulanırken, İsrail'in Canberra'daki büyükelçiliği konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
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