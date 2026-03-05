Avustralya Orta Doğu'da Kriz Ekipleri Gönderdi - Son Dakika
Avustralya Orta Doğu'da Kriz Ekipleri Gönderdi

05.03.2026 12:30
Albanese, Orta Doğu'daki vatandaşların tahliyesi için askeri unsurlar ve kriz ekipleri konuşlandırdı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gerilimin tırmandığı Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesine yönelik tedbirler kapsamında bölgeye "kriz ekiplerinin" ve "askeri unsurların" konuşlandırıldığını bildirdi.

Avustralya basınındaki haberlere göre, Albanese, parlamentoda yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın Körfez ülkelerini de kapsayan misillemeleriyle gelişen krize karşı Avustralya'nın tedbirlerini anlattı.

Albanese, 200'den fazla Avustralya vatandaşını taşıyan ikinci uçağın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden havalandığını belirtti.

Ülkeye dönmeyi bekleyen çok sayıda Avustralyalı olduğunu bildiğini ifade eden Albanese, bölgeden daha fazla uçuşun planlandığını söyledi.

Albanese, altı "kriz ekibinin" ve acil durum planlamaları kapsamında "askeri unsurların" da Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını kaydetti.

Bölgeye gönderilen askeri unsurların, hava kuvvetlerine ait bir C-17A nakliye uçağı ve bir KC-30A tanker uçağı olduğu belirtiliyor.

Orta Doğu'da son çatışmaların başlamasından bu yana bölgeden havalanan ilk uçakla 200'den fazla Avustralya vatandaşı 4 Mart'ta ülkelerine dönmüştü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Avustralya, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
