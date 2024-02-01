Avustralya Polisi, Oyuncak Makinesine Mahsur Kalan Çocuğu Kurtardı

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Avustralya polisi, dün oyuncak makinesine tırmanarak içerisine giren ve mahsur kalan çocuğu kurtardıkları görüntüleri paylaştı. Polis esprili bir dille yaptığı açıklamada, "Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan" dedi.

Avustralya Polisi, Cumartesi günü Queensland eyaletindeki Capalaba bölgesinde bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan ve içinde mahsur kalan 3 yaşındaki Ethan'ı kurtardığı anların görüntüsünü paylaştı. Polis yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü Capalaba'daki bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan maceraperest Ethan'ı kurtarmak için polis çağrıldı. Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görüntülerde, Polis'in Ethan'a kurtarıldıktan sonra oyuncak makinesi içerisinden herhangi bir oyuncağı isteyip istemediğini sorduğu anlar yer aldı.