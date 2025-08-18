Avustralya Rothman'ın Vizesini İptal Etti

Avustralya, İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etti.

ABC News'ün haberine göre, İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Rothman, "Avustralya Yahudi Derneği" adlı kuruluşun Sydney kentinde düzenleyeceği etkinlik nedeniyle ülkeye gelmeyi planlıyordu.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, yaptığı açıklamada, Rothman'ın vizesinin iptal edildiğini ve Avustralya'ya seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğruladı.

Burke, "ayrılığa yol açan kişilerin" Avustralya'ya seyahatinin kabul edilemeyeceğini belirterek "Hükümetimiz, ülkemize gelip ayrılığı yaymak isteyenlere sert çizgi çekiyor. Avustralya'ya gelip nefret ve ayrılık mesajları yayıyorsanız sizi burada istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş, bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.

Dini Siyonizm Partisi üyesi Rothman, Meclis Anayasa, Hukuk ve Yargı Komitesi Başkanlığını da yürütüyor.