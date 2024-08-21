Avustralya, Singapur'a Güneş Enerjisi İletmek İçin İzin Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avustralya, Singapur'a Güneş Enerjisi İletmek İçin İzin Verdi

Avustralya hükümeti, ülkenin kuzeyinden Singapur'a deniz altı kablosuyla güneş enerjisi iletilmesi planlanan 19 milyar dolarlık proje için çevre izinlerini verdi. Proje, Avustralya'yı yenilenebilir enerji üretiminde öne çıkaracak.

21.08.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya hükümeti, ülkenin kuzeyinden Singapur'a deniz altı kablosuyla güneş enerjisi iletilmesi planlanan 19 milyar dolarlık proje için çevre izinlerini verdi.

Avustralya Federal İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığından (DCCEEW) yapılan açıklamada, projeye verilen çevre izinlerinin ülkeyi yenilenebilir enerji üretiminde öne çıkaracağı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Darwin şehri yakınlarında 30 bin dönümlük arazide güneş paneli kurulmasını öngören Avustralya-Asya PowerLink Projesi için çevre izinlerinin verildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Avustralya Çevre Bakanı Tanya Plibersek, projeyle "dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi"nin inşa edileceğini bildirdi.

Proje geliştiricisi Avustralya merkezli şirket Sun Cabledan yapılan açıklamada ise çevre izinlerinin projedeki "sonraki aşamaların önünü açtığı" ifade edildi.

Açıklamada, şirketin projeye ilişkin Nihai Yatırım Kararını (FID) 2027'de alacağı ve elektrik arzının ise 2030'larda başlayacağı bildirildi.

Proje için başka izinler de gerekiyor

Endonezya kıyısından geçerek 4 bin 300 kilometrelik deniz altı kablosuyla Singapur'a güneş enerjisi iletilmesi planlanan proje için Endonezya hükümetinden de izin alınması gerekiyor.

Ayrıca güneş panellerinin kurulacağı kuzey Avustralya'da yerli toprak sahipleriyle de görüşüleceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Deniz Altı, Avustralya, Singapur, Ekonomi, Güneş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya, Singapur'a Güneş Enerjisi İletmek İçin İzin Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:58 ’’Artık istemiyorum’’ dedi Jose Mourinho’dan takıma ayar ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:26:36. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya, Singapur'a Güneş Enerjisi İletmek İçin İzin Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement