Avustralya ve Güney Kore, bölgesel güvenlik ve savunma işbirliğini artırmayı görüştü - Son Dakika
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Avustralya ve Güney Kore, bölgesel güvenlik ve savunma işbirliğini artırmayı görüştü

Avustralya ve Güney Kore, bölgesel güvenlik ve savunma işbirliğini artırmayı görüştü

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Savunma Bakanı Shin Won-sik ile bölgesel güvenlik ve savunma sektöründe işbirliğini artırma konularını ele aldı. Taraflar, kapsamlı stratejik ortaklıklarını ve savunma sektöründeki bağlarını geliştirme konusunda mutabık kaldı.

29.04.2024 11:35  Güncelleme: 11:39
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Savunma Bakanı Shin Won-sik ile bölgesel güvenlik ve savunma sektöründe işbirliğini artırma konularını ele aldı.

Yonhap'ın Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre Cho ve Shin, başkent Canberra'da Albanese ve Wong ile bir araya gelerek Hint-Pasifik bölgesinde stratejik işbirliği, askeri ve savunma sektörleri ile Kuzey Kore konularını görüştü.

Taraflar, kapsamlı stratejik ortaklıklarını ve savunma sektöründeki bağlarını geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Albanese, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Güney Kore, Avustralya için önemli bir bölgesel ortaktır. Ülkelerimiz açık, istikrarlı ve refah bir bölge için birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Cho ve Shin, Avustralya ziyaretleri kapsamında 1 Mayıs'ta Melbourne kentinde Wong ve Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles ile bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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