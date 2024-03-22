Avustralya ve İngiltere, Gazze'deki insani yardımları ele aldı - Son Dakika
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Avustralya ve İngiltere, Gazze'deki insani yardımları ele aldı

Avustralya ve İngiltere'nin dışişleri ile savunma bakanları, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de insani yardımlara hızlı ve engelsiz erişimin de aralarında olduğu bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı. Açıklamada, Gazze'de yaşanan insani krizden dolayı duyulan 'derin endişe'ye dikkati çekilen açıklamada acil, güvenli, engelsiz ve daha fazla insani yardımın Gazze'deki Filistinlilere ulaştırılmasına izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulunuldu.

22.03.2024 12:49  Güncelleme: 12:54
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Avustralya ve İngiltere'nin dışişleri ile savunma bakanları, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de insani yardımlara hızlı ve engelsiz erişimin de aralarında olduğu bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Avustralya-İngiltere Bakanlık Toplantısı (AUKMIN) kapsamında bir araya geldi.

Bakanların, toplantı kapsamında Avustralya'nın Adelaide kentinde yaptığı görüşmelerin ardından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşmelerde, Gazze'de insani yardımlara hızlı ve engelsiz erişim, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde güvenlik ve refah, Güney Çin Denizi ve Ukrayna- Rusya savaşı gibi uluslararası ve bölgesel konuların masaya yatırıldığı ifade edildi.

Gazze'de yaşanan insani krizden dolayı duyulan "derin endişe"ye dikkati çekilen açıklamada acil, güvenli, engelsiz ve daha fazla insani yardımın Gazze'deki Filistinlilere ulaştırılmasına izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulunuldu.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, esirlerin serbest bırakılması, sivillerin korunması ve İsrail ile Filistin'in barış içinde yaşayabileceği iki devletli bir çözüm yönündeki çağrılar tekrarlandı.

Açıklamada, Gazze'de çok sayıda yerinden edilmiş kişi ve bölgede güvenli alanların eksikliği nedeniyle İsrail'in Refah kentine yönelik saldırısının sivil nüfus için yıkıcı sonuçlar doğuracağı vurgulandı.

Kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes ile insani yardım akışının sağlanması için Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulmasının gerektiği ifade edilen açıklamada, iki ülkenin Gazze'ye sağlanan insani yardıma daha fazla destek verme taahhütleri yinelendi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze halkı için oynadığı hayati role de işaret edildi.

Denizcilik alanında küresel güvenlik, refah ve istikrarın önemi

Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenlik ve refahının birbirinden ayrılamaz olduğu kaydedilen açıklamada, iki bölgede güvenliği, refahı ve istikrarı desteklemeye yönelik atılan adımların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İhtilaflı Güney Çin Denizi'ne de değinilen açıklamada, bölgede barışı ve istikrarı tehlikeye atabilecek adımların atılmaması gerektiğine dikkati çekildi.

Açıklamada, tüm uluslar, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) bağlı kalmaya ve seyrüsefer özgürlüğüne saygı göstermeye çağrıldı.

Ukrayna'ya destek

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırılarının kınandığı açıklamada, Rusya'dan Ukrayna topraklarından derhal çekilmesi talep edildi.

Açıklamada, "Kudu Operasyonu" aracılığıyla Ukrayna askerlerinin eğitimine verilen katkı gibi Ukrayna'ya sağlanan askeri ve mali desteğin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA

Avustralya, Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya ve İngiltere, Gazze'deki insani yardımları ele aldı - Son Dakika

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