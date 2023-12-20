Avustralya ve Yeni Zelanda Başbakanları ikili ilişkileri geliştirmek için bir araya geldi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon bir araya gelerek, iki ülkenin savunma ve dışişlerinde ikili ilişkilerinin gelişmesi isteklerini dile getirdi.

Yeni Zelanda koalisyon hükümetinin oluşturulmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Avustralya'ya yapan Luxon, Albanese ile Sydney'de bir araya geldi.

Başbakanlar, iki ülkenin savunma ve dışişlerinde ikili ilişkileri geliştirme ve işbirliğini artırma kararı aldı.

Luxon ve Albanese, planlarının "uyumlu ve eş güdümlü" olması için Savunma ve Dışişleri Bakanlarının 2024'ün ilk aylarında bir araya gelmesi kararı aldıklarını duyurdu.

Basın mensuplarına konuşan Luxon, "Daha zorlu ve karmaşık bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Tek müttefikimiz olan Avustralya ile sahip olduğumuz yakın güvenlik ve savunma ilişkileri Yeni Zelanda için çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Luxon, ülkesinin bilgi paylaşımı ve savunma teknolojilerine odaklanan AUKUS'un ikinci ayağına katılmak istediğini belirterek, "AUKUS bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Luxon, ülkesinin nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün "müzakere edilemez" olduğuna dikkati çekti.

Albanese ise iki ülke arasında askeri işbirliği olanakları olduğunu kaydederek, "Ne kadar çok işbirliği içinde olursak ülkelerimiz için o kadar iyi olur." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collin, Yeni Zelanda'nın AUKUS'un ikinci ayağına dahil edilebileceğine ve bunun ülkenin nükleer teknolojilere karşıt tutumuna ters düşmeyeceğini belirtmişti.