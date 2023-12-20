 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avustralya ve Yeni Zelanda Başbakanları ikili ilişkileri geliştirmek için bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya ve Yeni Zelanda Başbakanları ikili ilişkileri geliştirmek için bir araya geldi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, savunma ve dışişlerinde ikili ilişkilerin gelişmesi için bir araya geldi. İki başbakan, işbirliğini artırmak ve savunma ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Savunma ve Dışişleri Bakanlarının 2024'ün ilk aylarında bir araya gelmesi kararı aldı. Yeni Zelanda'nın AUKUS'un ikinci ayağına katılmak istediğini belirten Luxon, ülkenin nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün müzakere edilemez olduğunu vurguladı.

Avustralya ve Yeni Zelanda Başbakanları ikili ilişkileri geliştirmek için bir araya geldi
20.12.2023 - 10:19,
Abone Ol

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon bir araya gelerek, iki ülkenin savunma ve dışişlerinde ikili ilişkilerinin gelişmesi isteklerini dile getirdi.

Yeni Zelanda koalisyon hükümetinin oluşturulmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Avustralya'ya yapan Luxon, Albanese ile Sydney'de bir araya geldi.

Başbakanlar, iki ülkenin savunma ve dışişlerinde ikili ilişkileri geliştirme ve işbirliğini artırma kararı aldı.

Luxon ve Albanese, planlarının "uyumlu ve eş güdümlü" olması için Savunma ve Dışişleri Bakanlarının 2024'ün ilk aylarında bir araya gelmesi kararı aldıklarını duyurdu.

Basın mensuplarına konuşan Luxon, "Daha zorlu ve karmaşık bir dünyayla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Tek müttefikimiz olan Avustralya ile sahip olduğumuz yakın güvenlik ve savunma ilişkileri Yeni Zelanda için çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Luxon, ülkesinin bilgi paylaşımı ve savunma teknolojilerine odaklanan AUKUS'un ikinci ayağına katılmak istediğini belirterek, "AUKUS bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Luxon, ülkesinin nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün "müzakere edilemez" olduğuna dikkati çekti.

Albanese ise iki ülke arasında askeri işbirliği olanakları olduğunu kaydederek, "Ne kadar çok işbirliği içinde olursak ülkelerimiz için o kadar iyi olur." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collin, Yeni Zelanda'nın AUKUS'un ikinci ayağına dahil edilebileceğine ve bunun ülkenin nükleer teknolojilere karşıt tutumuna ters düşmeyeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yeni Zelanda, Avustralya, Savunma, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya ve Yeni Zelanda Başbakanları ikili ilişkileri geliştirmek için bir araya geldi - Son Dakika


09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45
İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Son Dakika
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45 İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 10:27:58. #1.11#
SON DAKİKA: Avustralya ve Yeni Zelanda Başbakanları ikili ilişkileri geliştirmek için bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement