Avustralya, Venezuela'yı şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısı yapıyor - Son Dakika
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Avustralya, Venezuela'yı şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısı yapıyor

Avustralya, Venezuela'da yapılan devlet başkanı seçiminin ayrıntılı sonuçlarının yayımlanmasını isteyerek şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanmasını talep ediyor. Avustralya Dışişleri Bakanlığı, seçim sonuçlarının demokratik oylamayı ve halkın iradesini yansıtması gerektiğini vurgulayarak Venezuela'da özgür ve adil başkanlık seçimleriyle demokrasiye barışçıl şekilde geri dönülmesini teşvik ettiğini belirtti. Ayrıca Venezuelalı yetkililer, toplanma ve ifade özgürlüğüne tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

30.07.2024 12:05
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Avustralya, Venezuela'yı, "şeffaflık ve hesap verebilirliği" sağlamak adına 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminin ayrıntılı sonuçlarını yayımlamaya çağırdı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından Venezuela'daki devlet başkanı seçimine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarının "demokratik oylamayı ve halkın iradesini yansıtması gerektiği" vurgulandı.

Avustralya hükümetinin, Venezuela'da özgür ve adil başkanlık seçimleri yoluyla "demokrasiye barışçıl şekilde geri dönülmesini" teşvik ettiği belirtilen açıklamada, "Yetkilileri, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak üzere tüm seçim merkezleri için ayrıntılı sonuçları yayımlamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Venezuelalı yetkililer, toplanma ve ifade özgürlüğüne "tam saygı gösterilmesini" temin etmeye çağırıldı.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

Ülkede seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatışıyor.

Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay, Venezuela'daki seçimlerle ilgili yaptıkları açıklamalarda, devlet başkanı seçiminden duydukları derin endişeyi ifade etmişti. Bu ülkeler, seçim sonuçlarının tam olarak gözden geçirilmesi için Amerikan Devletleri Örgütünü (OAS) "acil" toplantıya çağırmıştı.

Venezuela hükümeti ise devlet başkanı seçimine ilişkin açıklamaları nedeniyle bu 7 Latin Amerika ülkesinden diplomatik personelini Venezuela'dan "derhal" çekmesini istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya, Venezuela'yı şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısı yapıyor - Son Dakika

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