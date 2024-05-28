Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan, Papua Yeni Gine'ye yardım sağlayacak - Son Dakika
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Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan, Papua Yeni Gine'ye yardım sağlayacak

Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan, Papua Yeni Gine\'ye yardım sağlayacak

Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan, Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'ye heyelan nedeniyle toprak altında kalan 2 binden fazla kişiye yardım sağlayacak. Avustralya Savunma Bakanlığı 2,5 milyon dolarlık insani yardım yapacak ve teknik ekip gönderecek. Yeni Zelanda ise 1,5 milyon dolarlık yardım yapacak ve arama kurtarma çalışmalarına uzman gönderecek. Hindistan da 1 milyon dolarlık destek sağlayacak.

28.05.2024 12:01
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Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan, heyelan nedeniyle 2 binden fazla kişinin toprak altında kaldığı Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'ye yardım sağlayacaklarını bildirdi.

Avustralya Savunma Bakanlığı, internet sitesi üzerinden Papua Yeni Gine'ye yardım yapacağını duyurdu.

Bakanlık, Enga ilinde meydana gelen toprak kayması sonrası devam eden çalışmalara destek olmak amacıyla 2,5 milyon Avustralya doları tutarında insani yardımda bulunacağını belirtti.

Papua Yeni Gine hükümetinin talebi üzerine destek amacıyla ülkeye teknik ekip gönderileceğini kaydeden Bakanlık, ayrıca barınak, temizlik ekipmanı ve acil yardım malzemeleri sağlayacağını bildirdi.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda hükümeti, heyelan felaketi yaşayan Papua Yeni Gine'ye yaklaşık 1,5 milyon Yeni Zelanda doları tutarında yardım yapacağını açıkladı.

Enkazda arama kurtarma çalışmalarına katılması için uzman gönderileceği belirtilen açıklamada, yardım malzemelerinin ulaştırılması için orduya ait bir kargo uçağının kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada, felaketin çok büyük acıya yol açtığı ve çalışmalara ek destek sağlamaya hazır olunduğu aktarıldı.

Hindistan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papua Yeni Gine'deki felaketten dolayı "derin üzüntü" içinde olduğunu belirterek, ülkeye destek sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Papua Yeni Gine halkıyla dayanışma göstermek amacıyla 1 milyon dolar değerinde destek sağlanacağı belirtildi.

?Papua Yeni Gine'deki toprak kayması

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine hükümeti de heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurmuş, afet nedeniyle Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan, Papua Yeni Gine'ye yardım sağlayacak - Son Dakika

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