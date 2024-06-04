Avustralyalıların Üçte İkisi Sosyal Medya Yaş Sınırının Yükseltilmesini Destekliyor - Son Dakika
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Avustralyalıların Üçte İkisi Sosyal Medya Yaş Sınırının Yükseltilmesini Destekliyor

Avustralyalıların üçte ikisinden fazlası, sosyal medya kullanımı için yaş sınırının 13'ten 16'ya çıkarılmasını destekliyor. Pazar araştırmaları şirketi Essential Research tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Avustralyalı yetişkinlerin yüzde 68'i yaş sınırının yükseltilmesinden yana fikir beyan etti. Ankete katılanların yüzde 44'ü öneriyi kesinlikle desteklerken, yüzde 15'i öneriye karşı olduğunu ifade etti. Ankette, yaş sınırının yükseltilmesine yönelik desteğin tüm yaş gruplarında yüzde 50'yi aştığı ve 55 yaş ve üzeri grupta en güçlü düzeye çıktığı ortaya konuldu.

04.06.2024 15:55
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KANBERRA, 4 Haziran (Xinhua) -- Avustralyalıların üçte ikisinden fazlası, sosyal medya kullanımı için yaş sınırının 13'ten 16'ya çıkarılmasını destekliyor.

Pazar araştırmaları şirketi Essential Research tarafından gerçekleştirilen ve Salı günü yayımlanan yeni bir ankete göre, Avustralyalı yetişkinlerin yüzde 68'i sosyal medya için minimum yaş sınırının yükseltilmesinden yana fikir beyan etti.

Ankete katılanların yüzde 44'ü öneriyi kesinlikle, yüzde 24'üyse kısmen desteklediklerini söylerken, yüzde 15'i öneriye karşı olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 17'siyse kararsız kaldı.

Ankete katılan kadınların yüzde 74'ü yaş sınırının 16'ya çıkarılmasını desteklerken, yüzde 48'i kesinlikle destek ifade etti.

Ankette, yaş sınırının yükseltilmesine yönelik desteğin tüm yaş gruplarında yüzde 50'yi aştığı ve 55 yaş ve üzeri grupta en güçlü düzeye çıktığı ortaya konuldu.

Katılımcıların yüzde 47'si büyük teknoloji şirketlerinin Avustralyalı gençler üzerindeki etkilerinin çoğunlukla olumsuz olduğunu düşünürken, yüzde 19'u ise bu etkilerin olumlu olduğunu düşünüyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, federal hükümetin sosyal medyanın etkilerine dair yürüttüğü anketin ardından Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Avustralyalı gençleri sosyal medyanın zararlarından korumak için güçlü önlemler alma vaktinin geldiğini söylemişti.

Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Peter Malinauskas ise 14 yaş altındaki çocuklara sosyal medyanın yasaklanmasının yasal açıdan uygulanabilirliğini araştırmak üzere Mayıs ayında eski bir yüksek mahkeme başkanını görevlendirmişti.

Avustralya'nın en büyük üç eyaleti olan Yeni Güney Galler, Victoria ve Queensland eyaletlerinin başbakanları da yaş sınırının yükseltilmesine destek sinyali vermişti.

Kaynak: Xinhua

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