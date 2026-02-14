Avusturya Bakanı Albanese'yi Suçladı, Paylaşımını Sildi - Son Dakika
Avusturya Bakanı Albanese'yi Suçladı, Paylaşımını Sildi

14.02.2026 14:44
BM Raportörü Albanese'ye yapılan dezenformasyon sonrası Avusturya Dışişleri Bakanı paylaşımını sildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi, ifadelerini çarpıtan dezenformasyona dayanarak suçlayan Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, sosyal medya paylaşımını sildi.

Meinl-Reisinger'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Albanese'nin nefret söylemi yaydığını" iddia ettiği paylaşımını sildiği gözlemlendi.

Avusturyalı bakan, söz konusu paylaşımı, Fransa'da üst düzey siyasetçilerin Albanese'nin "İsrail'i insanoğlunun ortak düşmanı" olarak tanımladığını ileri sürerek BM Özel Raportörü hakkında başlattığı dezenformasyonun ardından paylaşmıştı.

Uluslararası Af Örgütü Avusturya Şubesi Yöneticilerinden Shoura Hashemi de aynı platformdaki hesabından yaptığı açıklamada, Meinl-Reisinger'in, Albanese hakkında yanlış bilgiler içeren paylaşımını sildiğini belirtti.

Hashemi, hesabını etiketlediği Meinl-Reisinger'e "Özür nerede?" sorusunu yönelterek bu kadar ciddi hatalar için sorumluluk alıp almayacağını sordu.

Meinl-Reisinger sildiği paylaşımında, İsrail'in eylemlerine yönelik eleştirilerin meşru olduğunu ancak "Albanese'nin nefret söylemi yaydığını" iddia etmişti.

Bakan Meinl-Reisinger, aynı paylaşımda, "Bu tür bir söylem, BM temsilcisinden beklenen tarafsızlığı ve yüksek standartları baltalamaktadır." ifadesini kullanmıştı.

Dezenformasyona Çekya da itibar etti

Çekya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabrın sınırları var. BM Özel Raportörü Francesca Albanese görevinden istifa etmeli. İsrail'i insanoğlunun ortak düşmanı olarak tanımladığı son açıklamaları kabul edilemez ve savunulamaz." ifadeleri kullanıldı.

100'e aşkın Avrupalı milletvekilinden "Francesca Albanese'nin yanındayız" mesajı

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Manon Aubry, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Avrupa'da 100'den fazla milletvekili ile hiç kullanmadığı sözler nedeniyle Fransız hükümetinin karalama (kampanyasından) mağdur olan Francesca Albanese'yi destekliyoruz. Fransa, BM Raportörü'ne saldırmak yerine, Gazze'deki soykırıma son vermek için hareket etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Aubry, aralarında başta Fransa olmak üzere Hollanda, Danimarka, Portekiz, İtalya, İsveç, İspanya gibi ülkelerden 100'den fazla milletvekilinin imzaladığı ortak bildiriyi de paylaştı.

Bildiride, Albanese için destek mesajı yer alırken "Fransız hükümetinin, (Albanese'ye yönelik) istifa çağrısını şiddetle kınıyoruz." denildi. Bu çağrının, Albanese'nin sözlerinin kasten çarptırılan sözlerine dayalı bir dezenformasyonun yanı sıra sahte ve manipüle edilen içeriklere dayandığı vurgulanan bildiride, "Francesca Albanese'nin yanındayız. Uluslararası hukukun yanındayız." mesajına yer verildi.

Fransız bakana "Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?" sorusu

Bildirinin imzacıları arasında yer alan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot, şahsi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un hesabını etiketleyerek Bakan'a söz konusu dezenformasyonla ilgili soru yöneltti.

Panot, Barrot'un Albanese'nin asla sarf etmediği sözler hakkında bu hafta Ulusal Mecliste ciddi bir yalan söylediğine işaret ederek "Sessizliğiniz ağır geliyor. Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonu Fransız Milletvekili Yadan başlattı

Fransız Milletvekili Caroline Yadan, 11 Şubat'ta Mecliste Barrot'a hitabından, Katar'da Al Jazeera tarafından 7 Şubat'ta düzenlenen forum kapsamında Albanese'nin "İsrail'i insanlığın ortak düşmanı olarak nitelendirdiğini" ileri sürerek "Sayın Bakan, Albanese'nin her türlü BM görevinden derhal alınması için Fransa'nın sesini duyuracağını teyit eder misiniz?" sorusunu yöneltmişti.

Barrot ise Yadan'a yanıtında, "Fransa, Francesca Albanese'nin İsrail hükümetine değil (ki İsrail hükümeti eleştirilebilir) bir halk ve ulus olarak İsrail'i hedef alan ölçüsüz ve sorumsuz sözlerini hiçbir çekince olmaksızın kınamaktadır." diyerek, Albanese'in istifa etmesini istemişti.

Dezenformasyona Almanya, Avusturya ve İtalya da itibar ederek Albanese'ye tepki göstermişti.

Fransa'da üst düzey siyasetçilerin, Albanese'yi ifadelerini çarpıtarak dezenformasyon yaymasına karşı iki ayrı suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
