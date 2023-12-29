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Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen Bölgesi'ne katılımını sığınmacı kabulüne bağlıyor - Son Dakika
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Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen Bölgesi'ne katılımını sığınmacı kabulüne bağlıyor

Avusturya İçişleri Bakanı, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen Bölgesi'ne katılmaları için sığınmacıları kabul etmelerini şart koştu. İki ülkenin Şengen'e katılımı için müzakerelerin devam ettiği belirtilirken, koşullar arasında sığınmacı kabulü ve sınırların güçlendirilmesi yer alıyor. Avusturya, Macaristan ve Hollanda'nın itirazlarına rağmen Bulgaristan ve Romanya, hava ve deniz yoluyla Şengen'e katılım için prensipte anlaşmıştı.

Avusturya, Bulgaristan ve Romanya\'nın Şengen Bölgesi\'ne katılımını sığınmacı kabulüne bağlıyor
29.12.2023 - 20:37,
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Şengen Bölgesi'ne hava ve denizden katılım için Avusturya'yla anlaşıldığını duyuran Bulgaristan ve Romanya'ya, Viyana yönetiminden "müzakereler devam ediyor" cevabı gelirken, iki ülkenin katılım için sığınmacıları kabul etmeleri gerektiği belirtildi.

Avusturya Haber Ajansının (APA) İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Bulgaristan ve Romanya'ya Şengen Bölgesi'ne dahil olmaları için sığınmacıları kabul etmeyi şart koştu.

Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne hava ve denizden katılım için Avusturya'yla prensipte anlaşmasını duyurmasından bir gün sonra, Avusturya İçişleri Bakanlığından "müzakerelerin devam ettiği" açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığının iki ülkenin Şengen'e dahil olması için belirlediği koşullar arasında özellikle Afganistan ve Suriye'den gelenler dahil sığınmacıların Romanya ve Bulgaristan tarafından kabul edilmesi yer alıyor.

Ayrıca yine bu koşullar kapsamında Bulgaristan'daki Frontex operasyonlarının ve kara sınırlarındaki kontrollerin artırılması ile kara sınırlarındaki kontrolleri güçlendirmek için AB Komisyonu'ndan mali destek alınması bulunuyor.

Bakanlık, iki ülkenin Şengen'e kara sınırlarıyla katılımı için devam eden herhangi bir müzakerenin olmadığı ve dolayısıyla planlanmış bir tarih olmadığına vurgu yaptı.

Eylül 2024'de genel seçimlerin yapılacağı Avusturya'da, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) anketlerde önde gözüküyor.

Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen çıkmazı

AB üyesi Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen Bölgesi'ne dahil olma çabaları, Avusturya ve Macaristan tarafından engelleniyor.

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, ekimde Avusturya'ya yaptığı ziyaret sırasında ülkesi ve Romanya'nın Şengen'e katılımına onay verilmesini istemesinin ardından Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, "Şengen bölgesinin genişlemesi şu aşamada düşünülemez." cevabını vermişti.

Macaristan ise TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğal gazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini bildirmişti.

Macaristan ve Avusturya'nın itirazları sürerken, Hollanda Parlamentosunda yapılan oylamada, Bulgaristan'ın Şengen Bölgesi'ne dahil olmasına yeşil ışık yakılmıştı.

Bulgaristan ve Romanya dün, Avusturya ile Şengen Bölgesi'ne hava ve deniz yoluyla katılımı konusunda prensipte anlaştıklarını, kara sınırlarıyla da katılım için müzakerelerin devam edeceğini açıklamıştı.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu da kara sınırları için yapılan müzakerelerin sonuca varması için 2024'ü işaret etmişti.

Bulgaristan, Romanya ve İrlanda hariç Avrupa Birliği ülkeleriyle İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan Şengen Bölgesi içinde, istisnalar dışında sınır kontrolleri bulunmuyor.

Kaynak: AA
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