Avusturya Cumhurbaşkanı: Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği için gerçekçi yaklaşım gerekiyor

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Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olabilmelerine yönelik daha gerçekçi yaklaşım ortaya konulması gerektiğini belirterek, Karadağ'ın 2028'e kadar Birliğe üye olabilmesini "gerçekçi" bulduğunu söyledi.

Van der Bellen, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile yaptığı ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında Batı Balkan ülkeleri için AB'ye üyelik noktasında daha gerçekçi perspektif sunulması gerektiğini belirten Van der Bellen, bu ülkeler arasında Karadağ'ın öncü konumda olduğunu dile getirdi.

Van der Bellen, "Karadağ'ın AB'ye üyeliğine ilişkin aşılması zor bir engel görmüyorum." dedi.

Karadağ'ın 2028'e kadar üye olabilmesini "gerçekçi" bulduğunu ifade eden Van der Bellen, AB'nin genişlemeye yönelik ağır ve yorgun tutumunu aşması gerektiği, aksi taktirde bu bölgede başka ülkelerin daha etkili olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic de Balkanlar'da istikrar ve güvenliğin bölge ülkelerinin AB'ye üyeliğinden geçtiğini belirterek, AB'nin Balkanlar'daki varlığının yetersizliği nedeniyle henüz bu yönde bir adım atılamadığını savundu.

Milatovic, AB'nin buradaki eksikliğini başka ülkelerin doldurduğunu sözlerine ekledi.???????