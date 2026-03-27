Avusturya'da 14 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı
Avusturya'da 14 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı

27.03.2026 18:28
Avusturya hükümeti, 14 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirme kararı aldı.

Avusturya'da koalisyon hükümeti ortakları, 14 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Başbakan Yardımcısı Andreas Babler ve Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Sekreteri Alexander Pröll, sosyal medya yasağına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Babler, sosyal medya platformlarının gençler üzerinde olumsuz etkilerine dikkati çekerek, hükümet ortaklarının, 14 yaş altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesinde anlaştığını bildirdi.

Birçok alanda gençleri zararlı içeriklerden korumak için net kuralların bulunduğunu hatırlatan Babler, dijital alanda da benzer uygulamaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Babler, bu doğrultuda medya okuryazarlığının güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, lise müfredat reformu kapsamında, gelecekte "Medya ve Demokrasi" adında ayrı bir ders açılacağını, bunun karşılığında Latince ders saatlerinin azaltılacağını kaydetti.

Pröll ise yaş sınırlamasının teknik olarak uygulanmasına yönelik bir yasa tasarısının haziran sonuna kadar hazır olacağını ifade etti.

Muhalefetteki aşırı sağ Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Sekreteri Christian Hafenecker ise yaptığı açıklamada, bu adımı, "ifade ve bilgiye erişim özgürlüğüne karşı bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Hafenecker, hükümetin, genç ve eleştirel bir nesilden korktuğunu savundu.

Kaynak: AA

Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Dolmabahçe’de tüyleri diken diken eden anlar Dolmabahçe'de tüyleri diken diken eden anlar
Sinirden sandalyeyi fırlattı Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga Sinirden sandalyeyi fırlattı! Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga
Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım

19:32
Liverpool’a Muhammed Salah’ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro’luk teklif
Liverpool'a Muhammed Salah'ın yerine Türk yıldız: 100 milyon Euro'luk teklif
19:17
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı
19:11
Bu artık başka seviye Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
Bu artık başka seviye! Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
18:43
Dimarco’nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı
Dimarco'nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı
Advertisement
