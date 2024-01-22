Avusturya\'da aşırı sağcı toplantısına katılan doktor işten çıkarıldı

Avusturya'da özel sağlık kurumu, Kasım 2023'te Almanya'da aşırı sağcıların toplantısına katılan bir doktorun iş sözleşmesinin sonlandırıldığını bildirdi.

Avusturya'nın birçok bölgesinde hastaneleri bulunan Humanomed sağlık kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Villach kentindeki kliniklerinde çalışan doktorun, 25 Kasım 2023'te Almanya'da aşırı sağcı ve ırkçı grupların toplantısına katıldığının bazı basın yayın organlarına yansıdığı belirtildi.

Açıklamada, Humanomed sağlık kurumunun aşırı sağcı dünya görüşü ve söz konusu toplantıdaki yaklaşımlara karşı olduğu ifade edildi.

Humanomed'in etik ilkeler, güven ve empatiye dayalı sürdürülebilir, uzun vadeli sağlık yönetimini benimsediği kaydedilen açıklamada, bu anlayış doğrultusunda söz konusu doktorun iş akdinin sonlandırıldığı kaydedildi.

Almanya'nın Potsdam kentinde 25 Kasım 2023'te aşırı sağcı, ırkçı gruplar tarafından gizli bir toplantı düzenlenmiş, uluslararası basında geniş yer bulan toplantıya, Avusturya'dan ırkçı Kimlikçiler Hareketi Sözcüsü Martin Sellner'in yanı sıra bir doktorunda katıldığı ortaya çıkmıştı.