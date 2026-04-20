Avusturya'da Bebek Mamasında Fare Zehri Tespit Edildi

20.04.2026 12:24
Avusturya'daki süpermarkette, Almanya yapımı bebek mamasında fare zehri bulundu. Yetkililer uyarıyor.

Avusturya'da süpermarkette satılan, Almanya merkezli firmanın ürettiği bebek mamasında fare zehri tespit edildi.

Burgenland Eyalet Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Almanya'da yürütülen soruşturmalar kapsamında Avusturya'daki yetkililerin bilgilendirildiği ve şüpheli bebek mamalarının ülkede dolaşımda olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Polis, Avusturya'da piyasaya sürülmüş olabilecek bebek maması/ek gıdalarının zehirli olabileceği konusunda halkı acilen uyarıyor." ifadesi kullanıldı.

İhbar üzerine Schützen am Gebirge kasabasında "havuç ve patates" içerikli bebek maması kavanozuna Burgenland Eyalet Kriminal Dairesince el konulduğu, bu ürünün tüketilmediği ve manipüle edilmiş olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Çekya ve Slovakya'da da benzer şekilde işaretlenmiş ürünlere polis tarafından el konulduğuna işaret edilerek, analiz sonucunda ürünün fare zehri içerdiğinin belirlendiği duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, manipüle edilmiş kavanozların bozulmuş ya da alışılmadık koku yayabileceğine ilişkin bazı bulguların olduğu kaydedildi.

Yetkililerin halktan dikkatli olmalarını ve şüpheli durumları hızlı şekilde bildirmelerini istediklerine işaret edilen açıklamada, kavanozun tabanında kırmızı daireli beyaz etiketin bulunmasının, kapağının daha önce açılmış ya da hasarlı olmasının, ilk açılışta duyulması gereken güvenlik sesinin işitilmemesinin ve alışılmadık ya da bozulmuş koku yaymasının önemli belirtiler olduğu bildirildi.

Açıklamada, süpermarket zincirinin, önlem amacıyla Almanya merkezli firmaya ait tüm bebek maması kavanozlarını satıştan çektiği duyuruldu.

Öte yandan üretici firmadan yapılan açıklamada, bebek mamalarına üretim aşamasında değil sonradan dış müdahalede bulunulmuş olabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
