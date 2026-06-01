Avusturya İsrail'in Lübnan'a Saldırısını Kınadı

01.06.2026 11:27
Avusturya, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Avusturya, İsrail'in ateşkese rağmen orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatını şiddetle kınadı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gün içinde, ateşkese rağmen orduya Dahiye'ye hava saldırıları düzenleme talimatı vermesine ilişkin açıklama yaptı.

Meinl-Reisinger, "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının genişlemesi endişe verici. Beyrut'a yönelik saldırıların duyurulmasını şiddetle kınıyoruz. Bu, ateşkesin ciddi bir ihlali ve gerginliğin daha da tırmanması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Hizbullah'ın Lübnan'da barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu öne süren Meinl-Reisinger, Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiğini savundu.

Meinl-Reisinger, Lübnan ile İsrail arasında doğrudan görüşmelerin yapılmasının önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaynakların yeniden tahsisi ve insani yardım fonlarının artırılması yoluyla diplomatik olarak ve AB ortaklarıyla Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ni desteklediklerini kaydeden Meinl-Reisinger, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunun korunmasının Avusturya'nın en yüksek önceliği olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün, ateşkese rağmen orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 412 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Avusturya, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

