Avusturyalı Sporcu Alanya'da Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avusturyalı Sporcu Alanya'da Rekor Kırdı

Avusturyalı Sporcu Alanya\'da Rekor Kırdı

Avusturyalı sporcu Franz Müllner, Alanya'da 1300 ton ağırlığındaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekerek rekor kırdı.

15.08.2024 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen Avusturyalı sporcu Franz Müllner, 1300 ton ağırlığında, 5 katlı ve 80 metre uzunluğundaki günübirlik gezi teknesini 11 metre 30 santim çekmeyi başardı.

2023 yılında 81 tonluk treni 11 metre çeken ve spor hayatında 50'den fazla dünya rekoru olan Avusturyalı sporcu Franz Müllner, tatil için geldiği Alanya'da Record Institute Deutschland (RID) Enstitüsü için rekor denemesi yaptı.

Müllner, ilçede faaliyetini sürdüren ve Türkler Mahallesi'nde bulunan iskeleye bağlı 5 katlı, 80 metre uzunluğunda ve 1300 ton ağırlığındaki "Legend Big Kral" isimli tekneyi, vücuduna bağlanan halat sistemiyle hareket ettirmeyi denedi.

Tekneyi yaklaşık 11 metre 30 santim metre çekerek rekoru elde eden Müllner'e RID tarafından rekor kırdığını bildiren sertifika gönderildi.

Rekor denemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Müllner, rekoru kırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kendimi gayet iyi hissediyorum. Yüzde 80 bacaklar, yüzde 20 ise kollarımda ağrı hissettim. Bütün yük bacak kaslarıma biniyor. Onun harici rahat bir şekilde zorlanmadan tekneyi çektim." diye konuştu.

Rekor denemesini Almanya'da bulunan Record Institute Deutschland (RID) için gerçekleştirdiğini belirten Müllner, "Yaklaşık 25 yıldır gittiğim ülkeler de rekor denemeleri yapıyorum. Bu rekoru da Alanya'da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.

Müllner gibi bir sporcunun rekor denemesi için teknesini çekmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen tekne sahibi Hasan Çavuşoğlu ise hava koşullarının da bu rekor denemesi için büyük şans olduğunu dile getirdi.

Sporcuyu tebrik eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Havanın bugün rüzgarsız olması da büyük bir şanstı. Denizin üzerindeki ağırlık değil, suyun akıntısı önemlidir. O yüzden rüzgarında hiçbir katkısı olmadan tamamen kendi gücüyle yapması da ayrı bir başarıdır. Kendisini tebrik ediyorum. 1300 tonluk tekne tamamen çelikten yapıldı. Bu tekneyi de özel kılan konu geminin günübirlik turizm amaçlı eğlence ve korsan gemisi kategorisinde dünyada tek olması. O yüzden bizim gemimizi çekmesi de bize ayrı bir gurur verdi."

Kaynak: AA

antalya, Alanya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturyalı Sporcu Alanya'da Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
09:21 Abdurrahim Albayrak’tan Mourinho’ya olay sözler: Ulan daha dün geldin Abdurrahim Albayrak'tan Mourinho'ya olay sözler: Ulan daha dün geldin
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 18:50:30. #1.11#
SON DAKİKA: Avusturyalı Sporcu Alanya'da Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement