Axel, Elektronik Cihazları Tespit Ediyor

AYKUT KARADAĞ - Emniyetin elektronik cihaz tespit köpeği "Axel", suç ve suçlularla mücadelede gizlenmiş elektronik materyalleri koku yoluyla tespit edip kritik delillere ulaşılmasını sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) yetiştirilen Belçika Malinois ırkı "Axel", cep telefonu, sim kart, USB bellek, hard disk ve benzeri küçük elektronik materyallerin yerini kısa sürede belirliyor.

Terör ve uyuşturucu gibi suçlarda kritik öneme sahip dijital delillerin bulunmasında görev alan "hassas burun", gizlenmiş veya fark edilmesi zor teknolojik materyalleri koku yoluyla tespit ediyor.

Köpekler teknolojik cihazlardaki kimyasal kokuya şartlandırılıyor

KEM'de zorlu eğitim sürecinden geçirilen 4 yaşındaki Axel, tüm elektronik cihazlarda bulunan ortak bir kimyasal kokuya şartlandırılıyor.

Eğitimlerin ilerleyen aşamalarında ise farklı cihaz türleri tanıtılarak köpeğin bu materyallerin tamamına tepki vermesi sağlanıyor.

Operasyon ve arama köpeklerine göre daha hassas ve kapsamlı bir eğitimden geçen dedektör köpekler, seçme aşamasından itibaren yüksek performans kriterlerine göre belirleniyor.

Eğitimlerini tamamlayanlar, sahada düzenlenen operasyonlarda da aktif görev alarak çok sayıda dijital materyalin ele geçirilmesine katkı sağlıyor.

Elektronik cihazları saniyeler içinde buluyor

Anadolu Ajansı ekibi, dedektör köpek "Axel"in KEM'deki eğitim sürecini görüntüledi.

"Hassas burun Axel", koku tanıma odasına farklı bölmelere gizlenmiş cep telefonu ve hard diskin yerini kısa sürede buldu.

Merkezde yetiştirilen köpeklerin operasyonlardaki alanlara alışması için ev gibi dizayn edilen odalarda senaryo gereği arama yapan "Axel", alana yerleştirilen dijital materyallerin bulunmasına yardımcı oldu.

KEM'de 22 yıldır uzman eğitmen olarak görev yapan Polis Memuru Doğan Yıldız, 2017'den bu yana teknoloji tespit köpeği ile alakalı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Çalışmalar sonrası köpeklerin cep telefonu, USB bellek, sim kart gibi teknolojik cihazlara tepki verdiğini ifade eden Yıldız, sonrasında ise bu alandaki çalışmaların yoğunlaştığını anlattı.

Köpek eğitimlerinin 2023 yılında başladığını bildiren Yıldız, 4 köpeğin EGM'ye kazandırıldığını aktardı.

Köpeklerin suç ve suçluyla mücadele kapsamında çocuk istismarı, uyuşturucu maddelerin tespiti, terörle mücadele gibi suçlarda delillerin ve bu delillerin yer aldığı teknolojik cihazların tespitinde kullanıldığını dile getiren Yıldız, "Bilindiği üzere suç ve suçla mücadele kapsamında gerek terör örgütleri gerekse diğer suç ve suça karışmış kişiler, dijital iz bıraktıklarından dolayı böyle bir branş hasıl oldu." dedi.

Dijital materyaller küçük ve tespiti zor olduğu için bu alanda köpek yetiştirmenin diğer branşlara göre daha fazla zorluğu bulunduğunu söyleyen Yıldız, bundan dolayı köpek seçim testlerinde ve idareci seçim testlerinde daha yüksek düzeyde bir kalite arandığını belirtti.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Köpeklerimiz de şu an gayet güzel bir şekilde eğitimlerini tamamlamışlar, birçok operasyonda görev almışlar ve yapılan operasyonlarda da dijital materyali bularak suç ve suçla mücadele kapsamında gerekli başarıyı elde etmişlerdir."