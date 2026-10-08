Axios'a göre Pentagon, İran operasyonlarını seçim öncesi başlatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Axios'a göre Pentagon, İran operasyonlarını seçim öncesi başlatmaya hazırlanıyor

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Axios\'a göre Pentagon, İran operasyonlarını seçim öncesi başlatmaya hazırlanıyor
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Axios'a göre Pentagon, Merkez Komutanlığı'na İran operasyonlarını yeniden başlatmak için hazırlık talimatı verdi. ABD'li ve İsrailli kaynaklar, saldırıların 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce yapılabileceğini, İran'ın enerji ve nükleer tesislerinin hedef alınabileceğini belirtti.

WASHINGTON, 8 Ekim (Xinhua) -- Axios haber sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), birkaç gün önce ABD Merkez Komutanlığı'na İran'a yönelik büyük çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmak üzere hazırlıkları tamamlama talimatı verdi.

Çarşamba günkü haberde, ABD'li ve İsrailli kaynakların saldırıların 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimlerinden, hatta bir hafta öncesine denk gelen İsrail seçimlerinden de önce gerçekleştirilebileceğini belirttiği aktarıldı.

Kaynaklara göre olası askeri operasyonlar, İran'ın enerji tesislerini, altyapısını ve nükleer tesislerini hedef alan geniş çaplı bombardımanları içerebilir.

ABD'de ara seçimlere bir aydan kısa süre kala seçmenlerin gündemindeki en önemli konu hayat pahalılığı olurken, seçmenler bunun sorumlusu olarak iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'yi görüyor. İran'daki savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan keskin artış, deniz ve kara taşımacılığı, hava ulaşımı ve gıda dahil çeşitli sektörlerde maliyetleri yükseltti.

Pazartesi günü yayımlanan Reuters/Ipsos anketine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık görevindeki performansını onaylayanların oranı yüzde 32'de kaldı. Bu oran, eylül ayında Trump'ın siyasi kariyerindeki en düşük seviye olarak kaydedilmişti.

Ankete göre hayat pahalılığı, gelecek ay yapılacak seçimlerde kime oy vereceğine karar vermeye çalışan ABD'lilerin gündemindeki en önemli konu.

Kaynak: Xinhua
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