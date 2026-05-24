Ay Yola'nın Konseri Etnospor Festivali'nde

24.05.2026 23:32
Ay Yola grubu, Etnospor Kültür Festivali'nde sevilen şarkılarını seslendirdi, ilgi büyüktü.

Ruslan Shayhitdinov, Adel Shayhitdinova ve Rinat Ramazanov'dan oluşan Türk dünyasının sevilen müzik grubu Ay Yola, 8. Etno spor Kültür Festivali'nde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin Türk Telekom Ana Sahnesi'nde gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Geleneksel kıyafetleri ve çaldıkları müziğe özel enstrümanlarıyla ilgi çeken grup üyeleri, konser öncesinde hayranlarıyla bir araya gelerek sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

"Ural Batır hikayesini anlatmak bize mutluluk veriyor"

Ruslan Shayhitdinov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor, kültür ve müziğin insanları birleştiren mükemmel unsurlar olduğunu belirterek, "İnsanlar kendilerini, hislerini ve duygularını spor ve müzikle tanımlayabilirler. Etnospor'da insanların kendi özünü, kendi kültürlerini hatırlamaları harika bir şey. Ayrıca gelecek nesillere bizim ata sporlarımızı hatırlatıyor." dedi.

Shayhitdinov, Başkurdistan'ın başkenti Ufa'da ikamet ettiklerini ve sanatlarında Ural Batır destanına yer verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Müziğimiz tüm dünyaya yayıldı. Sanatımız sadece Türk dünyasında değil, tüm dünyada karşılık buldu. Farklı ülkelerden güzel yorumlar alıyoruz. Oradan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz var. Ural Batır destanının hikayesini anlatmak bize mutluluk veriyor."

"Her dört takipçimizden biri Türkiye'den"

Grubun diğer üyesi Rinat Ramazanov ise Türk müzikseverlerle buluşmanın kendilerine hissettirdikleri üzerine, "Nerede olduğumuz ya da izleyicilerin nereli olduğu bizim için hiç önemli değil. Onlarla buluşmak içimizi ısıtıyor. Bu büyük bir enerji değişimi ve kendi kültürümüzü tanıtabilmek için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile dillerinin birbirine çok yakın olduğuna işaret eden Ramazanov, "Bu yüzden bizi anlayabilen, tarihimizi anlayabilen seyircilerle buluşmak bizi çok mutlu ediyor. Şunu belirtmek isterim ki bizim her dört takipçimizden biri Türkiye'den. Türk halkından çok güzel geri dönüşler, çok güzel yorumlar alıyoruz. Bu yüzden Türkiye'de sahneye çıkabilmek bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Ramazanov, sahneye çıkmadan önce bir ritüelleri olup olmadığı sorusunu cevap olarak, "Herkesin sahnede kendi ritüeli vardır illaki. Sahneye çıkarken kendimi seyircilerime, dinleyicilerime bırakıyorum. Ural'ın batısında yetişen bir ağaçtan yapılmış olan müzik aletimle insanların kulaklarından girip kalplerine dokunmak istiyorum. Bu melodiyi, bu müziği duyan insanlar kalpten etkilensinler, içlerinde bir ateş yansın istiyorum." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

