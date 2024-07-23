Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 4 Yılda 25 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 4 Yılda 25 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılmasının üzerinden geçen 4 yılda yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi ağırladı. İstanbul'un fethine kadar kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te müze olarak hizmet vermeye başlamıştı. Danıştay'ın kararıyla Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açıldı. Ayasofya, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor ve günlük ortalama 50 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

23.07.2024 11:16
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Yerli ve yabancı turistler için çekim alanı olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılmasının üzerinden geçen 4 yılda yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan kararla 86 yıl müze olarak hizmet verdi.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava 10 Temmuz 2020'de karara bağlandı. Danıştay 10. Dairesi'nin, camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi aynı gün imzaladı. Ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle ibadete açıldı.

İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, AA muhabirine, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin İstanbul'un fethinin en önemli sembollerinden birisi olduğunu söyledi.

Ayasofya'nın fetihten sonra asırlarca Müslümanlara hizmet verdiğini belirten Aktürkoğlu, 4 yıl önce alınan kararla tekrar ibadete açıldığını hatırlattı.

Aktürkoğlu, Ayasofya yeniden ibadete açıldıktan sonra yerli ve yabancı turistlerden büyük rağbet gördüğünü anlatarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldığı 24 Temmuz 2020'de itibaren 4 yıl boyunca yaklaşık 25 milyon ziyaretçiyi kabul etmiş. Ayasofya Camisi'nde hem yerli ve hem yabancı birçok ziyaretçiyi aralıksız olarak ağırlamaktayız." dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ülkenin dört bir yanından gelenler olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinden de Müslüman ve gayrimüslim ziyaretçilerin geldiğini ifade eden Aktürkoğlu, "Herkesin ilgisini çeken önemli tarihi mekanlardan bir tanesi. Ayasofya Camisi sezona göre, günlük ortalama 50 bin civarında ziyaret sayısına ulaşılıyor. Senelik ise yaklaşık 6-7 milyonu bulan ziyaretçi sayımız oluyor." diye konuştu.

Aktürkoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde günlük namaz vakitlerinin dışında İstanbul Müftülüğüne bağlı çeşitli etkinlikler de yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Örneğin; Ayasofya derslerimiz var, cumartesi ve pazar günleri özellikle Sahih-i Buhari dersleri, irşat dersleri, irfan dersleri, bunun haricinde kandil gecelerinde icra ettiğimiz özel programlar ve özellikle Kur'an kurslarımızda yetişen hafızlarımızın icazet merasimlerini de Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak yürüttüğümüz hafızlık projesinin icazet merasimlerini de Ayasofya'da yapmaktayız. Yılda iki defa icazet merasimini Ayasofya'da yapıyoruz."

Camide 50 personel misafirleri yardımcı oluyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen insanların Müslüman olmak için kendilerine başvurduğunu aktaran Aktürkoğlu, günlük ortalama bir veya iki kişinin ihtida merasimini camide yaptıklarını kaydetti.

Aktürkoğlu, Ayasofya'da hem irşat hem de teşrifat hizmetleri yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Diyanet personeli olarak burada 50 personelimiz var. Bunlardan bir kısmı teşrifat dediğimiz ziyaretçilerin cami adabına uygun ve namaz esnasında saf düzeninin alınması noktasında cemaatimize yönlendirme ve yardımcı oluyor. Onun haricinde de dini rehberlik yapan, özellikle yabancı turistlere yönelik İslam ile Ayasofya'nın kültürel ve dini yönlerinden bahseden cami rehberlerimiz var."

Kaynak: AA

Danıştay, İstanbul, Cami, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 4 Yılda 25 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika

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