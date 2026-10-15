AYAZ dahil TUSAŞ'ın kamikaze İHA'ları Ateş Serbest-2026'da yer hedeflerini vurdu - Son Dakika
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AYAZ dahil TUSAŞ'ın kamikaze İHA'ları Ateş Serbest-2026'da yer hedeflerini vurdu

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TUSAŞ'ın kamikaze jet İHA'ları AYAZ, SÜPER ŞİMŞEK ve ŞİMŞEK K, Ateş Serbest-2026'da yer hedeflerini başarıyla vurdu. Tatbikatta ilk kez sergilenen AYAZ, TUSAŞ'ın insansız hava sistemleri ailesine katıldı.

Türk savunma sanayisinin milli insansız hava sistemleri, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda kabiliyetlerini sergiledi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen kamikaze jet İHA sistemleri AYAZ, SÜPER ŞİMŞEK ve ŞİMŞEK K, Ateş Serbest-2026 kapsamında gerçekleştirdikleri harp başlıklı uçuşlarda yer hedeflerini başarıyla vurdu.

Faaliyet kapsamında ilk kez kabiliyetlerini sergileyen AYAZ, TUSAŞ'ın milli insansız hava sistemleri ailesine katılan yeni platformlardan biri oldu.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli teknolojilerimizle savunma sanayimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AYAZ dahil TUSAŞ'ın kamikaze İHA'ları Ateş Serbest-2026'da yer hedeflerini vurdu - Son Dakika
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