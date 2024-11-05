Aybige Feride Üstündağ, Kosova'da Türkiye'yi Gururla Temsil Etti

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Kosova'da düzenlenen Dünya Masa Tenisi Priştine Gençlik Yarışması'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek üçüncü oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen "WTT Youth Contender Pristina" Dünya Masa Tenisi Priştine Gençlik Yarışması'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek üçüncü oldu. 10 farklı ülkeden 120 sporcunun katıldığı turnuvada Üstündağ, U-11 ve U-13 kategorilerinde gösterdiği performansla üçüncülük madalyasına ulaştı.

"Muğlamızı ulusal, uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil ederek bizleri gururlandırmaya devam ediyor"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, genç sporcu Aybige Feride Üstündağ'ı tebrik ederek, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sporun tüm branşlarına desteğimizi sürdürüyoruz. Okçuluktan masa tenisine voleyboldan atletizme kadar birçok alanda, her yaştan gencimizi sporla buluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları da ülkemizi ve Muğlamızı ulusal, uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil ederek bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Aybige'de Kosova'da düzenlenen turnuvada ülkemizi milli takım sporcusu olarak başarıyla temsil etti. Bizlere bu gururu yaşatan Aybige'ye ve antrenörü Hale Balım Üstündağ'a tebrik ediyorum. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde edilen bu başarılar yetişmekte olan sporcularımıza da örnek oluyor. Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.