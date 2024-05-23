AYBÜ tarafından düzenlenen Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenliği başladı - Son Dakika
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AYBÜ tarafından düzenlenen Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenliği başladı

AYBÜ tarafından düzenlenen Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenliği başladı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından düzenlenen Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenliği, AYBÜ Esenboğa Külliyesinde başladı. Şenlikte, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri ve öğrencileri tarafından oluşturulan gruplar sahne aldı. Öğrenci kulüpleri tarafından açılan stantlarda çalışmalar sergilendi ve Çubuk Belediyesi de yöresel ürünleri ve ilçenin tarihi güzelliklerini tanıttı. Rektör Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, şenliğin herkes için öğretici olduğunu belirterek, bu tarz etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise gençleri ilçede ağırlamaktan onur duyduklarını ve öğrencilerin huzur ve güvenliği için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti. Şenlik, çeşitli etkinliklerle devam edecek.

23.05.2024 16:15
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından düzenlenen "Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenliği" başladı.

AYBÜ Esenboğa Külliyesinde gerçekleştirilen şenlikte, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri ve öğrencileri tarafından oluşturulan gruplar sahne aldı.

Şenlikte, öğrenci kulüpleri tarafından açılan stantlarda çalışmalar sergilendi.

Çubuk Belediyesi de açtığı stantta yöresel ürünleri ve ilçenin tarihi güzelliklerini tanıttı.

Rektör Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, yaptığı konuşmada, şenliğin herkes için öğretici olduğunu belirterek, bu tarz şenliklerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Etkinliklerle ilgili kurdukları komisyonun çalışmalarına başladığını anlatan Köseoğlu, "Amacımız daha verimli, içeriği daha dolu şenlikler ve etkinlikler yapmak. Çubuk Belediyemiz ve Kaymakamlığımız da her konuda destek oluyor. Buradaki ihtiyaçlarımızı karşılama yönünde gösterdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da yoğun bir eğitim ve öğretim sezonun ardından bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemine değindi.

Gençleri ilçede ağırlamaktan onur duyduklarını aktaran Demirbaş, öğrencilerin huzur ve güvenliği için tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti.

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan öğrenciler, müzik eşliğinde Filistin bayrağı açtı.

Şenlik, çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AYBÜ tarafından düzenlenen Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenliği başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AYBÜ tarafından düzenlenen Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenliği başladı - Son Dakika
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