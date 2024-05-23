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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından düzenlenen "Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenliği" başladı.

AYBÜ Esenboğa Külliyesinde gerçekleştirilen şenlikte, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri ve öğrencileri tarafından oluşturulan gruplar sahne aldı.

Şenlikte, öğrenci kulüpleri tarafından açılan stantlarda çalışmalar sergilendi.

Çubuk Belediyesi de açtığı stantta yöresel ürünleri ve ilçenin tarihi güzelliklerini tanıttı.

Rektör Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, yaptığı konuşmada, şenliğin herkes için öğretici olduğunu belirterek, bu tarz şenliklerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Etkinliklerle ilgili kurdukları komisyonun çalışmalarına başladığını anlatan Köseoğlu, "Amacımız daha verimli, içeriği daha dolu şenlikler ve etkinlikler yapmak. Çubuk Belediyemiz ve Kaymakamlığımız da her konuda destek oluyor. Buradaki ihtiyaçlarımızı karşılama yönünde gösterdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da yoğun bir eğitim ve öğretim sezonun ardından bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemine değindi.

Gençleri ilçede ağırlamaktan onur duyduklarını aktaran Demirbaş, öğrencilerin huzur ve güvenliği için tüm imkanları seferber ettiklerini kaydetti.

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan öğrenciler, müzik eşliğinde Filistin bayrağı açtı.

Şenlik, çeşitli etkinliklerle devam edecek.