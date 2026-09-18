Aydın Bozdoğan'da zeytinyağı bedeli ödenmediği iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşlardan satın aldıkları zeytinyağı, kuruyemiş ve hayvanların bedellerini ödemedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların zeytinyağı, kuruyemiş ve hayvan gibi sattıkları ürünlerin bedellerini alamadıkları yönündeki şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri şüphelileri yakalamak için Aydın, Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Y.G. (35), H.Ş. (43), T.Ş. (37), O.A. (33), P.T. (20) ve H.Ş. (29) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.