Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: "Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı En İçten Duygularımla Kutluyorum" - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: "Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı En İçten Duygularımla Kutluyorum"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: "Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı En İçten Duygularımla Kutluyorum"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılında Aydınlıların ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor; bizlere Cumhuriyet'imizi emanet eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

28.10.2024 11:08  Güncelleme: 11:09
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılında Aydınlıların ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor; bizlere Cumhuriyet'imizi emanet eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'imizin ilanının üzerinden 101 yıl geçti. Azimle ve kararlılıkla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

Milletimizin kendi kaderini kendi eline aldığı bu kutlu gün; milli mücadelemizin zaferle taçlandığı ve milli iradenin egemen kılındığı şanlı bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği bu mirası daha da ileriye taşımak için hiç durmadan çalışacağız. Gazi'nin 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözleriyle bizlere düşen, bu kıymetli mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bizler de, Cumhuriyetimizin çağdaş, demokratik, laik ve aydınlık yüzü olan Türk gençliğine bu büyük mirası emanet edeceğiz. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözünden aldığımız güçle ise bize verilen hedeflere hiç durmadan yürüyecek, Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında da ilelebet yaşatacağız.

Bu duygularla, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılında Aydınlıların ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor; bizlere Cumhuriyet'imizi emanet eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: 'Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı En İçten Duygularımla Kutluyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: "Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı En İçten Duygularımla Kutluyorum" - Son Dakika
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