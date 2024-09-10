Aydın Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri Düzenliyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri Düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, doğa ve sporseverleri 'Trekking Aydın' etkinliği ile buluşturmaya hazırlanıyor. Birçok farklı rotada, kentin tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri arasında yapılacak doğa yürüyüşleri, 27 Ekim'de başlayacak ve 2025 Şubat ayına kadar devam edecek.

10.09.2024 09:56  Güncelleme: 11:35
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, doğa ve sporseverleri "Trekking Aydın" etkinliği ile buluşturmaya hazırlanıyor. Birçok farklı rotada, kentin tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri arasında yapılacak doğa yürüyüşleri, 27 Ekim'de başlayacak ve 2025 Şubat ayına kadar devam edecek.

"Trekking Aydın" etkinliği, 27 Ekim'de başlayacak ve şubat ayına kadar 9 farklı yürüyüş rotasında devam edecek. Doğa yürüyüş rotaları; 27 Ekim Pazar günü Koçarlı'da Çakırbeyli Mahallesi - Sarıdere Parkuru'nda, 10 Kasım Pazar günü Sultanhisar'da Acharaka Kutsal Alanı - Nysa Antik Kenti arasında, 24 Kasım Pazar günü Koçarlı'da Baskı Kalesi – Zeus Akraios Tapınağı arasında, 8 Aralık Pazar günü Efeler'de Anbarcık Mahallesi – Tabakhane Dere Vadisi arasında, 29 Aralık Pazar günü Koçarlı'da Suratkaya Hitit Yazıtı – Çörlen Asarı arasında, 5 Ocak Pazar günü Kuşadası'nda Kurşunlu Manastırı'nda, 19 Ocak Pazar günü Çine'de Gerga Antik Kenti – Kırksakallar Mahallesi arasında, 2 Şubat Pazar günü Söke'de Kavalan mevkii – Karakaya Mahallesi arasında, 16 Şubat Pazar günü Serçin Mahallesi – Bafa Gölü arasında sürecek.

Yürüyüşe katılacak vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde buluşacak ve ücretsiz olarak transfer edilecek. Detaylı bilgiye, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden ya da 0256 214 38 14 (Dahili: 1) nolu telefondan ulaşmak mümkün olacak.

Kentin doğal ve tarihi zenginliklerinin tanıtımına da katkı sağlayan yürüyüşlere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel kentimizin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin seyri eşliğinde oluşturulan yürüyüş rotalarında vatandaşlarımız hem spor yapacak hem de doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulacak. Tüm vatandaşlarımızı bu yürüyüşlere katılmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri Düzenliyor - Son Dakika

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