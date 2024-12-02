Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Kış İkramı: Sıcak Çorba

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kurulan pazar alanlarında esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'ndan Buharkent'e, Çine'den Didim'e kadar Aydın'ın tüm ilçelerinde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların ve esnafların yüzünü güldüren ikramlarına başladı. Belediye, kent genelinde kurulan pazar alanlarında esnaf ve vatandaşlar için sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Kış mevsimi ile birlikte başlayan ikramdan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.