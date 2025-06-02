Aydın Çam Fıstığı AB Tescili Aldı

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden tescil almasına ilişkin, "Kentin köklü tarım kültüründen doğan ürünleri uluslararası düzeyde hak ettiği değeri görüyor." ifadelerini kullandı.

Çondur, yaptığı yazılı açıklamada, Aydın'a özgü tarımsal ürünlerin markalaşması konusunda yürüttükleri çalışmaların her zaman somut ve başarılı sonuçlar verdiğini belirtti.

Aydın inciri, kestanesi, memecik zeytinyağı ve memecik zeytininden sonra Aydın çam fıstığının da AB tescili aldığına dikkati çeken Çondur, şunları kaydetti:

"Kentin köklü tarım kültüründen doğan ürünleri uluslararası düzeyde hak ettiği değeri görüyor. Bu yönde yürütülen çalışmalar da meyvesini vermeye devam ediyor. Aydın, Avrupa Birliği nezdinde en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip il konumuna ulaştı. Bu başarı, yerel değerlerimizi koruma, tanıtma ve pazarda öne çıkarma vizyonumuzun bir sonucudur. Aydın, bu başarısıyla yalnızca yerel kalkınmaya katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizi uluslararası platformda güçlü bir şekilde temsil ediyor. AB coğrafi işaret tescili, ürünlerin kalitesi ve kökenine dair uluslararası düzeyde bir güvence sunmaktadır. Bu tesciller aynı zamanda ürünlerin marka değerini yükseltmekte ve ihracat potansiyelini önemli ölçüde artırmaktadır."