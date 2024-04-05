Güncel

Aydın CHP Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mazbatasının adliyenin yemekhanesinde verilmesine tepki gösterdi. Çerçioğlu, "Bu utanç vericidir. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? İşte kaybetmelerinin temel sebeplerinden biri Aydın'da bu. Yemek kokuları ile birlikte geliyorsun mazbata almaya" ifadelerini kullandı.

Aydın'da yüzde 50 oy alarak AKP'li rakibinden 14 puan fazla oy alarak yeniden seçilen CHP'nin adayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üçüncü dönemine başladı. Çerçioğlu, mazbatasının adliye binasının yemekhanesinde düzenlenen törenle verilmesine tepki gösterdi. Çerçioğlu şunları söyledi:

" Türkiye'nin hangi ilinde büyükşehir belediye başkanına veya o ilçenin merkezindeki belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır? Bu utanç vericidir. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? İşte kaybetmelerinin temel sebeplerinden biri Aydın'da bu. Yemek kokuları ile birlikte geliyorsun mazbata almaya. Hiç kimse kusura bakmasın yıllardır böyle, bu ilk değil. Bugün içeriye girerken halini gördüm. Adliye binasının halini gördüm. Merdivenlerden iniyoruz demir 4 basamaklı bir merdiven -düşmemek için- paslanmış, oynuyor, çürük. İnsanlar inmeye çalışıyor. Yemek kokularının içerisinde bakın sizler de girdiniz."