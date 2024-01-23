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Aydın'da 2023 yılı yatırımları değerlendirildi - Son Dakika
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Aydın'da 2023 yılı yatırımları değerlendirildi

Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yakup Canbolat'ın başkanlığında Efeler Kaymakamlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Aydın'da uygulanan 425 projenin 90'ının tamamlandığı, 236 projenin devam ettiği, 10 projenin ihale aşamasında olduğu ve 68 projenin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığı belirtildi. Toplantıya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, üniversite rektörü, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Aydın\'da 2023 yılı yatırımları değerlendirildi
23.01.2024 - 17:29,  Güncelleme: 17:45
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Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yakup Canbolat'ın başkanlığında yapıldı.

Efeler Kaymakamlığındaki toplantıda, 2023 yılı yatırımları değerlendirildi.

Vali Canbolat, Aydın'da 2023 yılında uygulanan 425 projenin 90'ının tamamlandığını söyledi. Kalan projelerden 236'sının devam ettiğini hatırlatan Canbolat, 10'unun ihale aşamasında, 68'ine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını vurguladı.

Toplantıya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Bülent Kent, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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