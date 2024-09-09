Aydın'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
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Aydın'da 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

Aydın'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, Vali Yakup Canbolat öğrencilere başarılar diledi.

09.09.2024 11:46
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Aydın'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelek bıraktı. Daha sonra Hacı Celal Oto İlkokulunda düzenlenen programa geçildi.

Vali Yakup Canbolat, burada yaptığı konuşmada, il genelinde 974 okulda 184 bin 91 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi. Canbolat, öğrencilerin bu ülkenin ümidi ve istikbali olduğunu vurguladı.

Törenin ardından ilk ders zilini çalan Canbolat, sınıfları ziyaret etti, öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA

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