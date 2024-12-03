Aydın\'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem

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AYDIN'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin açıkladığı veride, Germencik ilçesinde Ritcher ölçeğine göre saat 19.51'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8.99 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum olmadığı öğrenildi.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ Aydın,