 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da 602 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 602 firari hükümlü yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 1 Ocak 2023'ten bu yana yapılan çalışmalar sonucunda 602 firari hükümlünün yakalandığını açıkladı. Yakalanan hükümlülerden 59'u 10 yıl ve üstü cezası bulunan kişilerdir. Ayrıca yılbaşından bu yana 6 bin 471 şüpheli de ekipler tarafından yakalanmıştır.

Aydın\'da 602 firari hükümlü yakalandı
26.12.2023 - 14:25,  Güncelleme: 14:26
Abone Ol

Aydın'da 1 Ocak 2023'ten bu yana 602 firari hükümlünün yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği; yıl boyunca yapılan çalışmalara ilişkin bilgi notu paylaştı.

Amirliğin, 1 Ocak'tan bu yana, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 602 hükümlüyü yakalayarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Yakalananlardan 59'unun 10 yıl ve üstü cezası bulunan hükümlüler olduğu belirtildi.

Ayrıca yılbaşından bu yana 6 bin 471 şüphelinin de ekiplerce yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güvenlik, Yakalama, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da 602 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:01:53. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 602 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement