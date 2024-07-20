Aydın'da ağaç dalı düşen kadın yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da ağaç dalı düşen kadın yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan N.Y'ye ağaç dalı düştü. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

20.07.2024 19:01
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı.

N.Y, Adnan Menderes Bulvarı Yeni Dört Yol Kavşağı'nda yolun karşısına geçeceği sırada ağacın kırılan dalı üzerine düştü.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağaç kaldırıldı.

Öte yandan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) yansıyan görüntülerde, kırılan büyük bir dalın N.Y'nin üstüne düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: AA

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