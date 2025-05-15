Aydın'da 'Ailemiz Geleceğimiz' Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da 'Ailemiz Geleceğimiz' Yürüyüşü Düzenlendi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, 'Ailemiz Geleceğimiz' sloganı ile yürüyüşü düzenlendi.

15.05.2025 12:49
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AYDIN'ın Efeler ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, 'Ailemiz Geleceğimiz' sloganı ile yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş ile ailenin önemi konusunda farkındalık yaratılmasının hedeflendiği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Aile Yılı' kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. 'Ailemiz Geleceğimiz' sloganı ile düzenlenen yürüyüşe Aydın Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar, Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, kurum müdürleri, öğrenciler, engelli bireyler ve vatandaşlar katıldı. Aydın Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşü Atatürk Kent Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşün ardından katılımcılar meydanda bulunan stantları ziyaret etti. Yaşlı bakım evlerinde kalan kadınlar tarafından yapılan el emeği ürünlerin açılan stantlarda sergilendi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatıp, bu kapsamda birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Kömürcüoğlu, "Buradaki amaç ailenin öneminin vurgulanmasıdır. Toplumun en önemli bireylerinin oluşturduğu bir yapının daha güçlü hale gelerek ülkemizin çok daha sağlam adımlarla ileriye yürümesi sağlanması amaçlanmaktadır. Her zaman söylüyoruz, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi ailemiz istikbalimiz, ailemiz geleceğimizdir" dedi.

Haber - Kamera: Mert CONA/ AYDIN,

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Efeler, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da 'Ailemiz Geleceğimiz' Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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