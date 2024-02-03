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Aydın'da Atatürk'ün kente gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Aydın'da Atatürk'ün kente gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı

Aydın\'da Atatürk\'ün kente gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı

Aydın'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi. Aydın Valiliği önündeki törende, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Başkan Vekili Barış Altıntaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Vali Canbolat törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93. yıl dönümünü heyecan ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

03.02.2024 17:47
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Aydın'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Aydın Valiliği önündeki törende, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Başkan Vekili Barış Altıntaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Vali Canbolat törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 93. yıl dönümünü heyecan ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Atatürk'ün Aydın ve ilçelerine yaptığı seyahatlerdeki konuşmaları, istek ve temennilerinin çağdaş Türkiye'yi inşa etme hedefinin önemli adımları olduğunu vurgulayan Canbolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp, konumumuzu iyi belirleyerek, ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmak olmalıdır. Aydınlıların Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına gösterdiği sevgi ve Milli Mücadele'ye verdiği destek, onların vatan ve milletine sadakatinin ve bağımsız yaşama arzusunun göstergesidir."

Aydın Büyükşehir Başkan Vekili Barış Altıntaş ise Atatürk'ün Aydın'a 93 yıl önceki ziyaretinin, Türkiye'nin siyasi geleceğinin şekillenmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Canbolat yarışmalarda dereceye giren sporculara hediyelerini sundu.

Valilik'teki programın ardından tören, Aydın Tren Garı'nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk'ün Aydın'a gelişinin simgesi olarak balonlarla süslenen tren, Aydın Tren Garı'na yanaştı. Trenden elinde bayrakla inen öğrenciler, bayrağı Aydın Valisi Yakup Canbolat'a takdim etti. Vali Canbolat ise bayrağı öperek aldı.

Törene, AK Parti Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, CHP Milletvekili Evrim Karakoz, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Atatürk'ün kente gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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