Aydın\'da Beton Mikserinin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

AYDIN'da yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı Feriştah Kaya (70), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Efeler ilçesindeki Aydın Şehir Hastanesi yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Feriştah Kaya'ya, B.Y.'nin kullandığı 09 ADS 509 plakalı beton mikseri çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, beton mikserinin şoförü B.Y. gözaltına alındı.