Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Germencik Cumhuriyet Meydanındaki törende Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar, şehit ve gazi dernekleri Atatürk Anıtı'na Çelenk sundu.
Meydandaki programın ardından Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi, şehitler için dua edildi.
Germencik Belediye Konferans Salonunda da anma programı gerçekleştirildi.
Yenipazar ilçesindeki törende, Kaymakam Şule Demirtaş ve Belediye Başkanı Yüsran Erden, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
Karaman'ın Merkeze bağlı Başkışla köyünde Mustafa Karabacak'ın yaşadığı evde çıkan yangında Karabacak hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve Karabacak'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı. Aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmada, kurusıkı tabanca, 239 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Trafik denetiminde de 10 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 1'i kadın toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan bir oto yıkama dükkanında 17 yaşındaki bir genç, tabancayla vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, konteynerde intihar edildiği iddiasının gerçek olmadığını belirledi. İş yerinde çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Genç, yaklaşık iki hafta önce Adana'dan Antalya'ya gelmiş ve olayın gerçekleştiği konteynerde kalmaktaydı.
Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Fethiye ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde yapılan törende çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde de şehitleri anma programı düzenlendi. Bodrum ve Dalaman ilçelerinde de benzer törenler gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Bahariye ve Ataköy arasındaki kısmı da yapılan Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın tamamı hizmete girdi. İmalat işlerine 15 Şubat 2016'da başlanan ve Bahariye ile Masko istasyonları arasındaki kısmı 29 Mayıs 2021'de faaliyete geçen Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın tamamının hizmete alınması dolayısıyla Yenibosna İETT Garajı'nda tören düzenlendi. İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ana hedeflerinden birinin ülkeyi demir ağlarla örmek olduğunu belirterek, Beş yılda kente 65 kilometrelik metro hattı kazandırdıklarını ve bu tarihi rekoru Cumhuriyetimize ve Atatürk'ümüze minnet borcunu ödemenin yollarından biri olarak gördüğünü ifade etti. Açılışını yaptıkları metro hattının 15 Temmuz Durağı'na Yuvamız İstanbul Kreşi, Doğu Sanayi Sitesi durağına da Kent Lokantası açacaklarını aktaran İmamoğlu, rakiplerinin hayal bile edemeyeceği işleri yaptıklarını kaydetti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesi projesini tamamladığı Konyaaltı Sahili'nde Boğaçayı Köprüsü ile liman arasındaki bölüm, yarın saat 15.00'te törenle hizmete açılıyor. Proje, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde, Karıncalı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla çıkarken, yaralı Nuray Uygun Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.