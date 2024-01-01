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Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kahvehanede çıkan bıçaklı kavgada Y.A. ve O.K. isimli kişiler yaralandı. Kavgayı ayırmak isteyen V.Ç. de yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aydın\'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı
01.01.2024 - 16:37,
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Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişiyi yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Hıdırbeyli Mahallesi'ndeki kahvehane bahçesinde çıkan kavgada Y.A. (58), O.K'yi (72) bıçakla yaraladı.

Kavgayı ayırmak isteyen V.Ç. (70) de bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Y.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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Hıdırbeyli, Germencik, Aydın, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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