Aydın'da Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması - Son Dakika
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Aydın'da Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması

Aydın\'da Dünya Yaşlılar Günü Kutlaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Huzurevi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, huzurevi sakinleri eğlenceli anlar yaşadı ve sanatçılar eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

02.10.2024 17:56  Güncelleme: 17:57
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Huzurevi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri doyasıya eğlendi. Düzenlenen mangal partisi ile başlayan etkinlikler, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının sevilen şarkıları seslendirmesiyle devam etti. Huzurevi sakinleri dans ederek 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı. Güzel bir gün geçirdiklerini belirten vatandaşlar, kendilerini etkinlikler ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, "Tüm Büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en içten dileklerim ile kutluyorum. Bizler Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan hemşehrimizin yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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