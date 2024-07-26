Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmada, E.Ş'nin ikametgahına operasyon düzenlendi.
Evin balkonundan kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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