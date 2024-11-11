Aydın'da Güneş Enerjisi İle Sondaj Kuyusuna Çevre Dostu Enerji - Son Dakika
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Aydın'da Güneş Enerjisi İle Sondaj Kuyusuna Çevre Dostu Enerji

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Yaylapınar Mahallesi'ne güneş enerjisi panelleri kurulmasıyla, sondaj pompasına temiz ve sürdürülebilir enerji sağlanacak. Muhtar Hakan Yıldırım, bu uygulamanın çevresel faydalarına dikkat çekti.

11.11.2024 15:32  Güncelleme: 16:24
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(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda mahallede bulunan bir sondaj kuyusuna güç sağlaması için güneş enerjisi panelleri takıldı. Kurulan panellerle sondaj pompasına temiz ve çevre dostu enerji sağlanacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından kentin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.  Nazilli ilçesine bağlı kırsal Yaylapınar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. Faaliyetler kapsamında mahallede bulunan bir sondaj kuyusuna güç sağlaması için güneş enerjisi panelleri kuruldu.

Yaylapınar Mahallesi Muhtarı Hakan Yıldırım'ın talebi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla kurulan güneş enerjisi panelleri ile sondaj pompasına temiz ve çevre dostu enerji sağlanacak. Sondaj pompasına enerji sağlanmasında maliyeti de azaltan güneş enerjisi panelleri, gündüz saatlerinde depoladıkları enerji ile gece saatlerinde de güç sağlayacak.

"Özlem Başkan'ımıza teşekkür ederiz"

Yaylapınar Mahallesi'nde yakın zamanda açılacak yeni sondaj kuyusu ile toplam 3 sondaj kuyusuna sahip olacaklarını belirten Muhtar Yıldırım, "Burada bulunan sondajımıza enerji nakil hattı uzaktı, enerji gelmiyordu, jeneratörle çalışıyordu. Sağ olsunlar buraya güneş paneli taktılar, Özlem Başkan'ımıza bu konuda bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu sondaj devamlı akacak" ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisi panelleri ile enerjiye çevre dostu çözüm

Güneş enerjisi panellerinin çevre dostu bir çözüm olduğuna dikkat çeken Muhtar Yıldırım, "Güneş paneli yeterli güneşi gördüğü sürece 24 saat enerji sağlayabiliyor. Çevreye daha fazla faydası olması için güneş paneli talep ettik ve sağ olsun Özlem Başkan'ımız isteklerimize karşılık verdi, güneş panellerimizi taktık. Çevreye daha fazla faydası olması için bu güneş panelini taktılar, kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerine kolaylıkla ulaşabildiklerini belirten Muhtar Yıldırım, "Çalışmalar çok iyi oldu, herkes çok memnun. Köyümüz 770 rakımda, güneş panelleri bin 450 rakımda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ köyümüzde çok büyük çalışmalar yaptı, sıhhi asfalt yapıldı, üç ayrı yere istinat duvarı yapıldı. Kış aylarında özellikle bu bulunduğumuz bölgede yollarda buzlanma, kar olduğu zaman ekipler tek telefonla yolda kalan vatandaşlarımızı kurtarıyor, hemen müdahale ediyor. Bizim 50 senedir yapılmayan, kanayan bir yaramız vardı; üreticilerimizin kullandığı yol 6 ay süren çalışma ile düzeltildi, Başkanımıza her zaman teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Güneş Enerjisi İle Sondaj Kuyusuna Çevre Dostu Enerji - Son Dakika

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