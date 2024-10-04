Aydın'da Hayvanları Koruma Günü Kutlandı - Son Dakika
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Aydın'da Hayvanları Koruma Günü Kutlandı

Aydın\'da Hayvanları Koruma Günü Kutlandı

Aydın'da hayvan hakları dernekleri ve öğrenci grupları, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Etkinlikte, can dostlara yönelik çalışmalar ve sahiplenme çağrısı yapıldı.

04.10.2024 16:37  Güncelleme: 17:11
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(AYDIN)- Aydın'da bulunan hayvan hakları dernekleri ile kent genelindeki okullardan yüzlerce öğrenci, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde rehabilitasyon merkezinde bulunan can dostlar ile buluşan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin uzman veteriner hekimleri tarafından bilgilendirildi.

Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden çeşitli hayvan hakları derneklerinin temsilcileri de Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. HayKonFed Ege Federasyonu Başkan Yardımcısı Jale Koç, "Rehabilitasyon merkezinin asıl ana amacı tedavi ve kısırlaştırmadır. Sayın başkanımız Özlem Çerçioğlu ile açtık bu merkezi. Sayın başkanımızın bizlere verdiği sözler var ve sözlerini de tutuyor. Herkesi Aydın Büyükşehir Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne davet ediyorum. Satın almayın, sahiplenin diyoruz. Her bir canımız sahiplenilmeyi, başının okşanmasını bekliyor. Herkesi Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bekliyoruz" diye konuştu.

"Can dostlarımızı çok seviyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin can dostlara yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Doğadaki her canlıya sevgi ve şefkat gösterilmesi dileğiyle; 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Dünyayı birlikte paylaştığımız can dostlarımızı çok seviyoruz" dedi.

30 dönüm alan üzerinde bulunan rehabilitasyon merkezi içerisinde kedi bakım üniteleri, 100'e yakın köpek padoğu, köpek gezinti alanı, yavru-anne bölümü, hasta ve engelli hayvanlar için bakım tedavi üniteleri, ameliyathaneler, yoğun bakım bölümü, karantina bölümü ve ilk gelen müşahede alanı bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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