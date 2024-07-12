Aydın\'da İşçi Beton Bloktan Düşerek Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yüksek bir beton bloktan düşen işçi hayatını kaybetti.
Yapımı devam eden Aydın- Denizli Otoyolu'nun Yenipazar bölümünde yüksek bir beton blok üzerinde çalışan Gökhan Önalan (45), dengesini kaybedip düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede Önalan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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