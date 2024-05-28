Nazilli'de itfaiye aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Nazilli'de itfaiye aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Nazilli\'de itfaiye aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralılar, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye aracının sürücüsü ise ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

28.05.2024 21:29
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

E.Ç'nin kullandığı 48 VT 341 plakalı motosiklet, Aydın- Denizli kara yolundan 1024 Sokak'a dönüş yapan C.G. idaresindeki 09 AB 383 plakalı itfaiye aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki E.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye aracının sürücüsü C.G. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. C.G'nin Yeni Sanayi Mahallesi'nde dam yangını ihbarına müdahale etmek için seyir halinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nazilli'de itfaiye aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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